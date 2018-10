Canicattini Bagni, il Consiglio approva i bilanci triennali di previsione e delle opere pubbliche

Il Consiglio comunale di Canicattini Bagni ha approvato nella serata di ieri, con 8 voti favorevoli della maggioranza di “Sviluppo e Futuro” e 3 contrari della minoranza di “Insieme per Cambiare”, il Bilancio triennale di previsione 2018-2020 oltre al Programma triennale delle Opere Pubbliche e il Piano per la valorizzazione e la dismissione dei beni immobili dell'Ente per il triennio 2018-2020.