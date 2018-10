Avola, piazza San Sebastiano: approvata riqualificazione

La giunta comunale di Avola ha approvato il progetto per la riqualificazione di piazza San Sebastiano con la realizzazione del parcheggio di interscambio. Un'opera conforme al Piano urbano dei Parcheggi per un importo pari a 257 mila euro, idonea a partecipare al bando pubblico dell'assessorato regionale alle Infrastrutture.

“Continuiamo a fare per la città e per tutte le zone e i quartieri – dice il sindaco Luca Cannata . rimodernando le piazze e le strade e migliorando, come in questo caso, la viabilità”.