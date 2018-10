Soluzioni intelligenti per arredare un piccolo appartamento: consigli dei designer

Il colore è uno dei modi migliori per capire come valorizzare un appartamento piccolo. Lo è per via del suo effetto sulla luce e sulla percezione dello spazio. Questo perché un colore, soprattutto se chiaro, può consentire alla luce naturale di diffondersi in modo più ampio. Se accade ciò, ecco che le stanze sembrano improvvisamente più grandi e spaziose. Fra le tinte maggiormente consigliate si trovano il bianco e i colori pastello.Un arredo salvaspazio sa come togliere il problema dei pochi metri quadri a disposizione, e come farlo aggiungendo stile e pregio all’arredo. Basti pensare al tavolo consolle, una soluzione molto funzionaleche occupa pochissimo spazio e che può essere allungato solo quando ne sentiamo l’esigenza. Un altro esempio di arredo da compact living è il letto contenitore, ottimo perché consente di conservare al suo interno tantissime cose. Anche le mensole sono un’idea molto intelligente soprattutto perché, oltre a far risparmiare spazio, sono una vera scommessa per il design.Qui si torna, per un attimo, al discorso fatto in precedenza sullo spazio e sulla sua effettiva percezione. Oltre ai colori chiari, anche gli specchi sanno come aggiungere uno strumento eccezionale per questo scopo. In primo luogo perché riflettono lo spazio ed è come se lo raddoppiassero, almeno da un punto di vista percettivo. Inoltre riflettono la luce, quindi le consentono di propagarsi meglio all’interno di un piccolo appartamento. Infine, scegliendo una cornice o una forma particolare si arricchisce anche l'arredo della stanza.Un appartamento potrebbe essere piccolo ma abbastanza alto. In quel caso ci si trova di fronte a tanto spazio inutilizzato, ma che è sicuramente il caso di sfruttare in un modo o nell’altro. Qui la soluzione viene data dai mobili su misura, come ad esempio l'armadio a muro e dotato di scala “da biblioteca”. Poi si consiglia di pensare anche alla soluzione di un, perché in realtà non servono chissà quali altezze.Si chiude con le porte scorrevoli, la soluzione numero uno per eliminare il problema dello spazio occupato dalle porte tradizionali. Sono funzionali ma anche di stile, perché ricordano un po’ quello giapponese, quindi sono ottime anche per l’arredo.Un appartamento piccolo non deve diventare un limite ma una risorsa, soprattutto se sfruttato con un arredo funzionale, pratico ma anche di design.