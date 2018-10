Siracusa, studenti in visita alla Capitaneria di Porto

Studenti dell’Istituto Superiore “A. Rizza” di Siracusa in visita, questa mattina, alla Capitaneria di Porto.

Gli alunni sono stati coinvolti in un'iniziativa che ha visto la visita dei vari Uffici della sede della Sezione Staccata di S. Panagia con l’illustrazione dei diversi compiti istituzionali ad essi spettanti, una Conferenza sulla salvaguardia della vita umana in mare e i compiti di ricerca e soccorso.

Agli studenti sono stati anche illustrati i compiti di governance dei porti e delle connesse attività di polizia marittima