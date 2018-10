Il limone di Siracusa Igp in degustazione alla biennale di Parigi e al Taormina Gourmet

Arriva a 250 associati il consorzio di tutela di limone di Siracusa Igp, e numeri che sfiorano gli otto milioni di chili certificati.

Ma non è tutto, per il Consorzio si affacciano all'orizzonte nuove importanti intese: il Limone di Siracusa IGP sarà in degustazione presso gli spazi allestiti dall'Istituto Commercio Estero al Padiglione italiano (Hall 1) del SIAL, la biennale di Parigi sull'alimentazione in programma a fine mese; con il gruppo Polenghi è al vaglio una proposta che coinvolge i produttori agricoli iscritti al Consorzio per la realizzazione di un prodotto leader di mercato in Francia, e ancora il gruppo Stock, lo storico marchio triestino oggi divenuto un punto di riferimento globale nel settore dei liquori, ha annunciato una iniziativa di co-marketing con il Consorzio fra Milano, Roma e Taormina per "Syramusa", premium selection di Limoncè con Limone di Siracusa IGP 100%.

L'appuntamento con Taormina Gourmet è in calendario dal 27 al 29 ottobre prossimi all'hotel Villa Diodoro di Taormina