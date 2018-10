Siracusa e provincia, scoperti 15 lavoratori in nero: per 5 aziende attività sospesa

Sono stati 15 gli accessi eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, insieme ai Militari del Comando Provinciale di Siracusa, in altrettante aziende di Priolo Gargallo, Melilli, Augusta, Cassibile, Rosolini, Avola e Pachino.

Sono state esaminate 62 posizioni lavorative, 22 delle quali sono risultate irregolari sotto il profilo contributivo e retributivo. I lavoratori in nero individuati sono stati 15: 2 su 7 in un supermercato; 1 su 2 in un cantiere edile; 12 su 15 in tre diverse aziende agricole;

Per 5 aziende è scattato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale: si tratta di un supermercato, di una impresa edile e di tre imprese agricole.

Nei confronti di 6 datori di lavoro è anche scattata la denuncia per diverse violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, come la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, i ponteggi costruiti in modo non conforme alle norme e l’omesso coordinamento tra lavori eseguiti nello stesso cantiere da più imprese.

Elevate sanzioni per oltre 55 mila euro e ammende per quasi 19 mila euro.