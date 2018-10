Tempo di campionato, domani l'Ortigia in vasca contro il Lazio

Archiviata la seconda fase di Euro Cup, per l’Ortigia Siracusa è tempo di campionato.

Per il debutto nel torneo numero 100 della pallanuoto italiana, i biancoverdi ospitano, domani, mercoledì 17 ottobre, a partire dalle ore 15, la Lazio.

Alla “Paolo Caldarella” poco spazio per festeggiare la storica qualificazione ai quarti del trofeo continentale. Resettato l’ultimo fine settimana si riparte da zero e da quarti del ranking nazionale.

Coach Piccardo ha premiato i suoi con qualche ora di riposo in più. Smaltita fatica e adrenalina europea, tutti in acqua per preparare al meglio il match di campionato.

“Si riparte per una nuova stagione – commenta Piccardo – e siamo consapevoli che non sarà semplice confermarsi. Questo inizio è stato entusiasmante e la squadra ha dimostrato di essere cresciuta. I nuovi innesti, tra esperienza e gioventù, stanno dando il loro apporto e adesso dovranno farlo in un campionato difficile come quello italiano. Per questo esordio vorremmo il pubblico delle grandi occasioni. Per ripartire da dove abbiamo lasciato e per dare a questi ragazzi la giusta carica dopo l’impresa di Coppa.”

Un tour de force che continua per l’Ortigia. Domani Lazio e sabato prossimo seconda giornata di campionato, a Napoli, contro la Canottieri.