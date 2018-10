Siracusa, mancato avvio refezione scolastica: rischio licenziamenti

Sit-in di protesta, questa mattina, davanti Palazzo Vermexio dei lavoratori della refezione scolastica indetto da Fisascat Cisl e Uiltucs.

Come noto, il servizio non è ancora stato avviato e l’azienda incaricata ha già comunicato l’avvio delle lettere di licenziamento per circa 40 persone. Parliamo di dipendenti che incassano mensilmente circa 200 euro. Insomma, la tensione c'è ed è alta.

A ricevere una delegazione dei sindacati, oggi stesso, il sindaco Francesco Italia.

Il quadro non è per nulla semplice, quanto difficile sbloccare la situazione. Il nodo principale, ha spiegato il primo cittadino ai sindacati, è l'assenza del bilancio, motivo per il quale non è possibile affidare il servizio a una ditta. I lavoratori quindi saranno sospesi.

I sindacati di categoria hanno chiesto di inserire nel prossimo contratto la clausola sociale per il riassorbimento del personale. Un secondo incontro tra sindacati amministrazione dovrebbe tenersi nei prossimi giorni, se non dovesse essere così i lavoratori sono pronti a scendere nuovamente in piazza.