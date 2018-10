Lentini, furto in appartamento: ai domiciliari un giovane

Si sarebbe introdotto all'interno di un appartamento, insieme ad un complice, per impossessarsi di monili in oro e capi di abbigliamento, nonostante la vittima di trovasse in casa.

Nei suoi confronti, un giovane, la Polizia di Stato ha eseguito una misura di detenzione domiciliare, emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania. Grazie al sopralluogo effettuato dalla Polizia Scientifica, gli investigatori sono riusciti ad identificare il giovane da un’impronta rilevata sul luogo del reato.