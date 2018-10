Ok alla manovra. Tregua su pensioni e fisco, resta tensione M5S-Lega

Partenza stabile per lo spread fra Btp e Bund all'indomani dell'approvazione della manovra e del dl fiscale da parte del cdm e l'invio alla Ue del Draft Budgetary Plan. Il differenziale segna 304 punti, sullo stesso livello della chiusura di lunedì. Il rendimento del decennale è pari al 3,55%.

Ieri via libera alla manovra 2019 da parte del Consiglio dei Ministri. Il governo ha approvato anche il decreto fiscale e il decreto semplificazione. Al termine del Consiglio dei ministri, il premier, Giuseppe Conte, ha precisato che il Draft Budgetary Plan sarà inviato a Bruxelles "entro le 24, come previsto". "Manteniamo tutte le promesse, siamo molto soddisfatti, frutto di un lavoro meditato e di tanti incontri", ha aggiunto il Presidente del Consiglio

Anche il vicepremier, Matteo Salvini, si è detto estremamente soddisfatto, anche se stanco. "Cominciamo a mantenere gli impegni presi gradualmente ma con coraggio - ha rilevato -. Di più non so cosa avremmo potuto inserire in una manovra non fa miracoli, non moltiplica pani e pesci ma apre opportunità di lavoro per centinaia di migliaia di giovani. Dopo 137 giorni di governo c'è da essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto".

Nella manovra, ha affermato l'altro vicepremier, Luigi Di Maio, "si confermano quota 100 e il reddito e la pensione di cittadinanza che partiranno nei primi tre mesi del 2019". Di Maio ha confermato anche l'aumento della tassazione sul gioco d'azzardo ("piaga sociale da combattere"). Non solo: l'anno prossimo sarà confermata 'opzione donna' per il pensionamento anticipato.