Siracusa, sit in per mancato avvio refezione scolastica

Tensione alta per il mancato avvio della refezione scolastica negli istituti comprensivi di Siracusa.

Domani mattina dalle 8 davanti Palazzo Vermexio si terrà un sit in di protesta indetto da Fisascat Cisl e Uiltucs. L'obiettivo è salvare i posti di lavoro e dare garanzia per un servizio essenziale e di qualità ai bambini.

"Il mancato avvio della refezione scolastica negli istituti comprensivi del capoluogo - si legge in una nota a firma delle segretarie generali delle due federazioni, Teresa Pintacorona e Anna Floridia - corre il rischio di tramutarsi in problema sociale ed occupazionale per i lavoratori della COT, l’azienda incaricata del servizio che ha già comunicato l’avvio delle lettere di licenziamento per circa 40 persone".

Da qui la richiesta di un incontro urgente all’amministrazione comunale.