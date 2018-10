Ospedali Avola-Noto, l'assessore Razza conferma rifunzionalizzazione e potenziamento

Dare attuazione a quanto prevede la Rete ospedaliera riguardo la rifunzionalizzazione degli ospedali di Avola e Noto, con in più il potenziamento del personale e delle attrezzature. Così si è concluso questa mattina l'incontro tra l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, i sindaci di Avola e Noto Luca Cannata e Corrado Bonfanti e la deputazione regionale al completo, e l'assessore Edy Bandiera.

“Abbiamo fatto il punto della situazione – dichiara il sindaco Cannata - esaminando strategie utili per garantire l’efficienza dei presìdi ospedalieri e garantire il diritto alla salute dei cittadini della zona sud della provincia. E' stato un incontro proficuo in cui l’assessore Razza si impegna a dare attuazione a quanto previsto nel decreto assessoriale 629 del 2017, procedendo sia alla rifunzionalizzazione dei reparti per Acuti ad Avola e quindi con l’aggiunta di ostetricia, ginecologia e ortopedia, sia all’organizzazione del Pta (Presidio territoriale di assistenza) guardando al modello del San Luigi di Catania”. Con anche la lungodegenza e la riabilitazione con il Pte (Presidio territoriale di emergenza) e la possibilità di avere reparti in convenzione con le cliniche private a Noto”.