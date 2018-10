Sconfitta per il Siracusa contro la Reggina, 1-0 il finale

Al Lorenzon di Rende e a porte chiuse il Siracusa perde contro la Reggina. 1-0 il risultato finale.

Nel primo tempo il Siracusa avrebbe meritato il vantaggio: in più di un'occasione ha dato filo da torcere anche sul piano della manovra di gioco alla Reggina. Pericolosi gli azzurri con Vasquez e Diop. La prima frazione di gioco, però, si chiude sullo 0-0. Nel secondo tempo, dopo un palo di Tulissi, gli amaranto passano in vantaggio al 62': cross di Ungaro da sinistra, schiaccia Franchini e la palla va in rete. In un paio di occasioni con Daffara prima e con Celeste poi il Siracusa va vicino al pari. La Reggina però serra le fila e grazie anche all'ingresso di altri difensori, porta a casa i tre punti.