Siracusa, Polizia nelle scuole per diffondere la cultura della legalità

Si inaugura domani, alle 11, nella nuova sede dell'Istituto Einaudi di Siracusa il ciclo di incontri di legalità e rispetto delle regole, promosso dalla Questura di Siracusa.

L'iniziativa mira a diffondere una cultura della legalità ai fini di contrastare mafie, dipendenze da alcol e droghe, bullismo e cyberbullismo.

Questo peraltro non è l'unico progetto scolastico, la Polizia infatti è già impegnata in Scuole Sicure, per il contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Tanti i controlli messi in atto