Rosolini, non potabile l'acqua erogata tramite la rete idrica comunale

Non può essere utilizzata, almeno per il momento, l'acqua erogata tramite la rete idrica comunale per scopi potabili. Il provvedimento sindacale è stato adottato in chiave del tutto cautelativa, considerato che a seguito alle abbondanti piogge, che si sono abbattuti su tutto il territorio comunale nella nottata tra il 14 e 15 c.m., si sono verificate delle infiltrazioni di acqua di superficie nella falda acquifera della sorgente “Cansisina”.