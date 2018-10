MotorStudent International, trionfa il canicattinese Iurato per Best Rookie Team

E' stata costruita dal canicattinese Giuseppe Iurato la moto Biga che ,dal 4 al 7 Ottobre scorsi, ha preso parte alla 5° edizione del MotorStudent International, la competizione internazionale rivolta agli studenti universitari chiamati a realizzare una moto da corsa che quest’anno è stata messa alla prova sul circuito MotorLand Aragon di Alcañiz, in Spagna, sfidando quelle di ben 74 squadre provenienti da 3 continenti.

Iurato è uno dei giovani ingegneri e studenti del Sapienza Gladiators Racing Team, dell’Università La Sapienza di Roma, seguiti dal Prof. Antonio Calcaterra, Docente di Ingegneria meccanica.

La squadra del ventisettenne Ingegnere aerospaziale Giuseppe Iurato (in procinto di concludere la magistrale), si è aggiudicata, con la sua guida, il primo posto per Best Rookie Team e la nona posizione in gara partendo dalla ventottesima sulla griglia.

Un primo posto ed una nona posizione importante per il Sapienza Gladiators Racing Team, che premia e ripaga questi giovani professionisti (Ingegneri, Architetti ecc.) di due anni di duro lavoro nella progettazione e messa a punto di una moto da competizione nel rispetto degli standard FIM Moto3.

"Come comunità siamo orgogliosi di giovani professionisti e sportivi come Giuseppe Iurato, un vero talento per le due ruote sin da piccolo – hanno dichiarato il Sindaco Miceli e il Presidente del consiglio comunale Amenta – e a nome nostro personale, delle istituzioni che rappresentiamo, l’Amministrazione e il Consiglio comunale, nonché di tutta la città, vogliamo complimentarci con lui per i successi ottenuti e il lavoro professionale svolto assieme ai suoi colleghi del Team dell’Università La Sapienza. Auguriamo a Giuseppe e ai suoi colleghi ancora tanti successi e soddisfazioni future nel campo dell’innovazione e dello sport".