Noto, droga e violazioni al codice della strada: fine settimana di controlli

Intensi i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri. Tante le operazioni svolte nel fine settimana, da quelle ordinaria, come arresti per evasione, passando per l'arresto di un minore ritenuto responsabile di una rapina a Canicattini Bagni nel mese di agosto di quest’anno, concludendo con un molteplice numero di posti di blocco tra Noto e Pachino.

Elevate sanzioni per mancata copertura assicurativa, omesso uso del casco, mancato uso della cintura di sicurezza, mancata revisione periodica del veicolo, un sequestro amministrativo e un fermo del veicolo.

Intensa anche l'operazione antidroga che ha permesso di denunciare due persone trovate in possesso di circa 10 grammi di sostanza da taglio tipo “mannite” ed un’altra persona è stata denunciata trovata in possesso di circa 20 grammi di marijuana.

Infine, in due sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico e denunciati.

Denunciato presunto responsabile di furto di ciclomotore.