Siracusa, rapina a mano armata in tabaccheria: coinvolto minore

Si sono introdotti all'interno di una tabaccheria in via Grotte, con volto travisato e armati di taglierino. E' successo ieri, intorno alle 13, a Siracusa.

I due sono riusciti a impossessarsi dell'incasso, circa 300 euro. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di Stato che hanno bloccato i due e li hanno arrestati. Si tratta di Mirko Lo Manto, 18 anni, e un minore, accusati di rapina aggravata.

Ai due sono stati sequestrati il taglierino ed il passamontagna utilizzati per la rapina.

Il maggiorenne è stato condotto in carcere ed il minorenne al cento di accoglienza per minori di Catania.