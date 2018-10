Floridia, I nonni raccontano: domani la mostra in biblioteca

Durante il terzo ed ultimo incontro del laboratorio “I nonni raccontano”, realizzato in collaborazione con l'Auser sezione di Floridia, sarà allestita una mostra fotografica a cura del signor Giuseppe Borgione che racconterà ai più giovani com'era Floridia un tempo. La mostra sarà corredata da attività laboratoriali progettate dal team di Floridia in biblioteca con l'obiettivo di spingere i ragazzi, attraverso il gioco e la socializzazione, alla scoperta di luoghi e tradizioni del proprio territorio in modo tale che possano sviluppare senso civico e di appartenenza ad un luogo.

Appuntamento per domani, martedì 16 ottobre alle ore 17:00, presso la Biblioteca Comunale di Floridia.