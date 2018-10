Melilli, il caso Cisma a "Le Iene": rischio ambientale e perdita di posti di lavoro per il "silenzio" della Regione. IL VIDEO

Dopo "Striscia la notizia" il caso della discarica Cisma di Melilli arriva anche a "Le Iene", Ieri sera è andato in onda il servizio di Filippo Roma che è andato a Melilli per cercare di capire cosa sta succedendo alla discarica che tratta i rifiuti del polo petrolchimico di Siracusa. Oggi la discarica è ferma, e per farla rientrare in funzione la Cisma ambiente, che la gestisce, ha bisogno del via libera di due assessorati della Regione Sicilia, finora mai arrivato. E nell’ultimo anno e mezzo sono stati spesi 1.600.000 euro per smaltire il percolato.

L’amministratore giudiziario contro il silenzio della Regione Sicilia ha fatto ricorso al Tar, che ha dichiarato l’illegittimità del silenzio e ha imposto una risposta. E al rischio ambientale si aggiunge quello della perdita dei posti di lavoro per i dipendenti.