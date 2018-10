Canicattini Bagni sigla Patto di amicizia con Caselle in Pittari

Firmato, ieri pomeriggio, nel corso di una cerimonia tenuta nell’aula consiliare del Comune di Caselle in Pittari, in provincia di Salerno, dal Sindaco Marilena Miceli e dal Sindaco della cittadina del Cilento, Maurizio Tancredi, il “Patto di Amicizia” tra le due comunità. Un “Patto di Amicizia” nato attraverso la reciproca passione per la Musica bandistica e la quasi ventennale collaborazione tra le due bande musicali.

"Un’amicizia tra due città che condividono valori comuni, ad iniziare dalla devozione per lo stesso Patrono, San Michele Arcangelo, e che in quest’ultimo anno - afferma la sindaca Marilena Miceli - conoscendosi attraverso le reciproche accoglienze, hanno scoperto di avere altresì obiettivi comuni anche nel campo della crescita e dello sviluppo futuro. Un impegno comune –aggiunge– che diventeranno progetti per la promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali e delle tradizioni dei rispettivi territori, che rappresentano per entrambe le comunità opportunità e ricchezze di inestimabile valore".