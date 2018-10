Siracusa, verifiche per valutare se richiedere calamità naturale

Avviate dal Comune di Siracusa tutte le verifiche sugli eventuali danni subiti a seguito della mareggiata del 28 settembre scorso. A questo proposito l’assessore alla Protezione civile Giusy Genovesi ha scritto nei giorni scorsi una lettera al dirigente del servizio.

controlli si rendono necessari per quantificare eventuali danni e mettere la Giunta nella posizione di valutare l’opportunità di richiedere lo stato di calamità naturale.

“I controlli si rendono necessari – ha detto l’assessore Giusy Genovesi – per la già particolare fragilità del territorio costiero di Siracusa; in particolare ho chiesto di verificare tutte le aree costiere comunali, specificando particolare attenzione ai muraglioni di Ortigia ed alle strutture naturali oltre che alle attrezzature quali cartellonistica, griglie, caditoie e similari. Nella missiva ho anche richiamato l'attenzione alla richiesta dello stato di calamità naturale avanzata all'Amministrazione da parte del Cna Balneatori Siracusa con esplicita quantificazione di danni subiti dagli operatori del settore. Non appena in possesso delle informazioni e dei dati richiesti l'Amministrazione provvederà a dare risposte certe alla città e agli operatori”.