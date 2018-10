Augusta, deteneva illegalmente 200 cartucce: 82enne denunciato

Custodiva in casa 200 cartucce calibro 9 corto, detenute illegalmente. Per questo un 82enne di Augusta è stato denunciato per il reato di detenzione abusiva di armi. Gli agenti hanno, inoltre, effettuato il ritiro cautelare di un fucile marca Augus calibro 12, regolarmente denunciato e di 75 cartucce a pallini cal.12.

Denunciato anche un 39enne, residente nella medesima abitazione, che aveva omesso di comunicare la cessione di un’arma da lui regolarmente detenuta. Da qui il ritiro cautelare della licenza di porto fucile uso sportivo di cui è titolare.