Augusta, conclusione indagini su presunto borseggiatore seriale

Avviso di conclusione indagini preliminari per un presunto borseggiatore seriale di Augusta. L'uomo, un 64enne catanese, che è accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito o di pagamento, agiva in un mercato rionale del capoluogo megarese. Dopo essersi impossessato dei portafogli di due persone, utilizzava le carte bancomat per prelevare somme consistenti di denaro.