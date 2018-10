Lentini, rapina in supermercato: bottino 647 euro

Rapina ai danni di un supermercato di via Gramsci, a Lentini ieri sera intorno alle 19.25.

In azione tre individui, con il volto travisato da passamontagna e armati di pistola. Arma in pugno hanno fatto irruzione nell’esercizio commerciale e si sono fatti consegnare il denaro in cassa, 674 euro in contanti. Una volta arraffati i soldi, si sono dileguati. Indagini in corso da parte della Polizia.