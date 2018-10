Siracusa, infiltrazioni di acqua piovana in Santuario: sospese le celebrazioni all'altare maggiore

Tornano le piogge persistenti e in Santuario di ripropone il problema delle infiltrazioni di acqua piovana. Questa mattina il rettore don Aurelio Rusoo non ha potuto celebrare la Santa Messa delle 9 sull’Altare Maggiore, dove è collocato il Quadretto miracoloso che ha versato lacrime nel 1953.

L’Altare, inoltre, per evitare incidenti, interdetto a chiunque.

"Una situazione ormai insostenibile per la nostra Basilica che accoglie, ancora oggi, numerosi pellegrini e turisti" - commenta il rettore.

Anche questa sera, a seguito del Comunicato del Servizio di Protezione Civile del Comune di Siracusa che avverte con allerta arancione il persistere di precipitazioni sparse con possibili temporali, non sarà celebrato il Santo Rosario lungo i viali del Santuario. Da qui l'invito rivolto da don Aurelio a recitare il Santo Rosario in famiglia secondo le intenzioni del Sommo Pontefice Papa Francesco.