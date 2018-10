Genzano, esplosione in una palazzina: 2 feriti gravi

Esplosione nella notte in un appartamento al primo piano di una palazzina a Genzano, vicino Roma. E' accaduto in piazza Vittorio Buttaroni dopo la mezzanotte. All'interno un uomo di 47 e una donna di 41 trasportati in ospedale dal 118 in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia. Evacuate 12 famiglie.

Si ipotizza che la deflagrazione sia stata causata da una fuga di gas da una bombola. A causa dell'esplosione gli infissi dell'abitazione sono stati sbalzati in strada danneggiando alcuni veicoli. L'appartamento è stato sequestrato. Tutto l'edificio è stato al momento dichiarato inagibile e i 27 condomini accolti in strutture ricettive del comune.