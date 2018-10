Siracusa, l'Ortigia passa ai quarti di Euro Cup: il gol della vittoria a pochi secondi dalla fine

L'Ortigia passa ai quarti di Euro Cup battendo per 10 a 9 i croati del Mornal Split. Il gol vittoria arriva a 4 secondi dalla fine a firma di Espanol protagonista alla piscina di Nesima, a Catania.

Partita a ritmi elevati e densa di emozione. I biancoverdi hanno messo in acqua grande compattezza e non si sono mai disuniti. Croati mai domi, bravi a risalire quando si trovavano a meno 2 e a pochi minuti dalla sirena.

Primi due tempi forse eccessivamente contratti, poi grande difesa e forza in avanti.

Nell'altra gara l'Osc Budapest aveva battuto Nc Barcellona per 13-6.

Domani ultima giornata del concentramento: inizieranno Barcelona e Mornar alle 10.30 e chiuderanno Ortigia e OSC Budapest alle 12.

Per l’Ortigia, che vola ai quarti di Euro Cup, l’attesa per il sorteggio. Adesso sarà partita di andata e ritorno.