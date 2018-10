"La coppola della legalità", lezioni per realizzare cappelli nel carcere di Brucoli

E' partito questa settimana il progetto "La coppola della legalità" della San Vincenzo di Siracusa nel carcere di Brucoli. Si tratta di laboratori nei quali i detenuti impareranno a realizzare cappelli e potranno successivamente metterli in commercio grazie alla collaborazione di alcuni negozi che hanno già dato la loro disponibilità. Tutto il progetto è stato voluto dal presidente della San Vincenzo, Emanuele La Spada.

“Aiutare gli altri si può – spiegano alla San Vincenzo di Siracusa - anche in uno spazio che per alcuni sembra inaccessibile come il carcere. Serve una preparazione, utile a comprendere come poter intervenire e soprattutto come poter utilizzare al meglio le proprie capacità. L'importante è l’impegno, la forza di volontà, ma soprattutto il desiderio di mettersi a disposizione degli altri”. “Il carcere è spesso dimenticato – ha detto Camillo Biondo, volontario e già presidente della San Vincenzo di Siracusa - ma al suo interno vivono e abitano persone con cui si può dialogare avvicinandosi a loro, hanno un valore e l’hanno smarrito".