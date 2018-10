Siracusa, in arrivo 230 mila euro dalla Regione siciliana per finanziare interventi in guardia medica

Saranno finanziati interventi nelle guardie mediche di Siracusa per un importo di 230 mila euro. L'assessorato regionale alla Salute ha, infatti, firmato il decreto che assegna 8,4 milioni alle aziende sanitarie per rendere sicure le guardie mediche, specie quelle che sorgono in aree periferiche e piccoli paesi di provincia, e 11,3 milioni per le aree di emergenza

I soldi potranno servire per sistemare i locali, ma anche a comprare attrezzature necessarie per l'emergenza e urgenza.

Le somme per il resto della Sicilia sono così suddivise: ad Agrigento 1,2, Caltanissetta 4,2, ovvero 1,4 per le guardie mediche e 2,8 per i Pronto soccorso, a Catania andrà 1,5 milioni, a Enna 359 mila euro solo per i presidi territoriali. All'Asp Messina 2,5 milioni per le guardie mediche, mentre il Policlinico messinese si accaparra 1,7 milioni per l'area di emergenza. A Ragusa 300 mila euro, Trapani 440 mila euro.