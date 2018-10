Floridia, Misericordia in Piazza del popolo per l'iniziativa "io non rischio"

Il 13 e il 14 ottobre volontari e volontarie della Misericordia allestiranno punti informativi “Io non rischio” a Floridia, in Piazza del Popolo, dalle 8 alle 20, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

L’edizione 2018 coinvolge, in tutta Italia, oltre 3.400 volontari e volontarie appartenenti a 532 realtà associative, tra sezioni locali delle organizzazioni nazionali di volontariato, gruppi comunali e associazioni locali di tutte le regioni d’Italia.