Siracusa, potrebbe slittare l'apertura degli asili nido: l'opposizione "Si dimetta l'Amministrazione"

E' ancora polemica sulla gestione asili nido comunali, dei quali slitta l'apertura. "Il bando - scrivono in una nota congiunta Vincenzo Vinciullo e i Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota, Mauro Basile e Alberto Palestro - è stato sospeso e non a causa delle piogge di questi giorni, e ciò sarebbe veramente gravissimo, ma perché, già l’indomani del bando stesso, gli Uffici Tecnici avevano fatto sapere di non essere nelle condizioni di garantire sulla sicurezza degli edifici adibiti ad asili nido".

"L’invito che facciamo, ancora una volta, a questa Amministrazione, è di fare un passo indietro e di liberare la città dalla loro presenza" - concludono