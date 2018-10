Siracusa, presunto furto di infissi e alluminio: denunciati in 4

Sono stati fermati in via Algeri mentre viaggiavano su un furgone all’interno del quale sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso, 86 bacchette in alluminio, un telaio di una porta\finestra, 2 porte\finestre e 1 porta in alluminio.

La Polizia di Stato di Siracusa li ha denunciati per i reati di ricettazione e porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Si tratta di G.A. (42 anni), G.C. (29 anni), L.S. (41 anni), L.V. (18 anni), tutti residenti a Siracusa e già noti alle forze dell’ordine.