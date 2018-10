Siracusa, messi a segno una serie di furti: arrestata una coppia

Sono ritenuti i responsabili di un furto consumato in un supermercato lo scorso 2 ottobre, e per questo erano stati denunciati dalla Polizia di Stato. Ma ieri, gli Agenti hanno eseguito un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Siracusa, a carico dei due: Pasqualino Di Mari (30 anni) e Salvatrice Pacini (25 anni), siracusani.

Nel provvedimento cautelare vengono contestati altri episodi di furti commessi in altri esercizi commerciali della città.

Di Mari è stato condotto nella casa circondariale di Cavadonna, mentre Pacini è stata posta agli arresti domiciliari.