Catasto incendi, Natura Sicula denuncia comuni siracusani

E' l'associazione Natura Sicula a presentare esposto/denuncia in Procura contro tutte le amministrazioni comunali siracusane, tranne Ferla, per omissione d’atti di ufficio, perché non avrebbero provveduto a istituire o aggiornare il Catasto incendi, malgrado i continui solleciti e la diffida dell’associazione di oltre tre mesi fa.

“Per la lotta agli incendi i Comuni siracusani non si possono affidare alla fortuna, come hanno fatto ogni anno – dice il presidente Fabio Morreale – Anche loro possono fare qualcosa. È dal 2000 che sono inadempienti rispetto alla legge n. 352/2000 denominata “Legge quadro in materia di incendi boschivi”. La legge prevede che in Italia ciascun Comune debba creare un catasto nel quale, di anno in anno, vengono registrate le particelle attraversate dal fuoco, prescrizione indispensabile per poter applicare i vincoli che disinnescano ogni tentativo speculativo (caccia, pascolo, edificabilità con nuove concessioni, cambio di destinazione d’uso, rimboschimenti, interventi di ingegneria ambientale, ecc.)”.