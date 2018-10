Siracusa, Euro Cup: l'Ortigia supera 9-6 il Cn Barcellona

Esordio positivo per L'Ortigia nel secondo turno dell'Euro Cup in corso di svolgimento alla Cittadella dello sport di Siracusa. I biancoverdi hanno battuto ieri 9-6 gli spagnoli del Cn Barcellona.

Soddisfatto coach Stefano Piccardo che stempera subito l’entusiasmo, gettando lo sguardo al match di contro i croati del Mornar Split. Bella partita ieri alla “Paolo Caldarella”: grande difesa dei padroni di casa e buona circolazione di palla in avanti. La squadra risponde alle sollecitazione del coach e resta ordinata per i quattro tempi.

“Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato – commenta Piccardo – e contro squadre di questo livello i ragazzi hanno messo in acqua una prestazione di grande livello.”

Oggi gara 2 contro i croati del Mornar battuti ieri dagli ungheresi dell’OSC per 14 a 3.