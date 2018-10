Siracusa, morte Renzo Formosa: il sindaco chiede una relazione al comandante della polizia Municipale

Una relazione sugli accertamenti svolti dai vigili urbani in occasione dell'incidente che ad aprile 2016 è costato la vita al 15enne Renzo Formosa. E' stata chiesta in via urgente dal sindaco di Siracusa Francesco Italia, riguardo sia gli rilievi effettuati sul posto al momento del sinistro che successivamente.

"Se i dettagli emersi dall'inchiesta fossero confermati - afferma il primo cittadino - ci troveremmo davanti a fatti che meriterebbero di essere certamente sanzionati. Il lavoro meritevole compiuto tutti i giorni dai vigili urbani siracusani non può essere macchiato da una vicenda così grave. Conoscevo la dolorosa vicenda solo dalle cronache giornalistiche – commenta il sindaco – ma il servizio delle Iene ha messo in luce comportamenti per me assolutamente nuovi e sui quali l'Amministrazione non può restare inerme. È nostro dovere procedere a un approfondimento rigoroso, per rispetto della verità, della famiglia Formosa che aspetta giustizia e per restituire dignità all'intero corpo della Polizia Municipale".