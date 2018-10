Avola, università: a rischio il corso in Scienze del Servizio sociale

Fare valere le ragioni degli studenti. Questa la richiesta del sindaco di Avola, Luca Cannata, avanzata al presidente facente funzioni del CuMo Corrado Spataro, in relazione della notizia che sarebbe a rischio il corso di laura in Scienze del Servizio sociale al Cumo di Noto “Stagno d'Alcontres”.

I ragazzi hanno segnalato al primo cittadino che, nonostante le iscrizioni già effettuate e le tasse pagate dagli studenti, sono costretti a recarsi a Messina per frequentare le lezioni (già iniziate da un mese, che inizialmente si sarebbero dovute tenere in via telematica) o quanto meno per tenere gli esami.

"Chiedo al consiglio di amministrazione di attivarsi per aiutare i ragazzi – le parole del sindaco Cannata – parliamo di circa 120 iscritti in tutto. Li invito a intervenire con il rettore dell'università degli Studi di Messina per discutere sul presente e sul futuro del corso di laurea".