Siracusa, tavolo tematico sull’ambiente: ieri la prima riunione

Si è svolta ieri, in Prefettura a Siracusa, la prima riunione del tavolo tematico sull’Ambiente, presieduto dal Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo.

A partecipare i sindaci dei comuni di Siracusa, Augusta, Priolo Gargallo e Melilli, il Libero Consorzio di Siracusa, Confindustria, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, l’Asp, l’Arpa, il Cipa – Consorzio industriale protezione ambiente, l’Enel e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Dal confronto tra le parti è emerso consenso per l’iniziativa e impegno alla collaborazione da parte di tutti i presenti. Il Prefetto ha espresso soddisfazione per la disponibilità manifestata alla maggiore sinergia fra tutti i soggetti interessati volta a promuovere e condividere azioni in materia ambientale.