Canicattini Bagni, il sindaco incontra i vertici di Unicredit per chiedere il ripristino del servizio cassa

Il sindaco di Canicattini Bagni, Marilena Miceli, nei giorni scorsi, ha incontrato i vertici provinciali e locali di Unicredit per verificare la possibilità di una riattivazione da parte dell’Istituto banca-rio del servizio di cassa, così come in passato, per tutta l’utenza e non solo per la propria clientela.

A chiedere l’incontro era stato il Sindaco Miceli dopo le numerose segnalazioni ricevute da molti suoi concittadini, che lamentavano la decisione di Unicredit di riservare il servizio di cassa solo per i propri correntisti, nonostante l’esclusività della banca nell’incasso di alcuni servizi come quelli re-lativi al rinnovo patenti e alle tasse universitarie.

Un problema che sta causando non pochi disagi ad una parte dell’utenza, in particolare quella an-ziana che non può recarsi in altra città o che non può utilizzare i pagamenti online.

Nel corso dell’incontro i funzionari di Unicredit hanno spiegato al Sindaco di Canicattini Bagni che la decisione di riservare il servizio cassa ai soli correntisti, scaturisce da una politica aziendale di innovazione dei propri servizi, di acquisizione di nuova clientela mettendo a disposizione prodotti di qualità, senza per questo danneggiare l’ipotetica utenza.

Di comune accordo si è deciso, comunque, di organizzare un “open day” a Canicattini Bagni, alla presenza del Sindaco Miceli, per spiegare alla cittadinanza le scelte e la cultura aziendale decisa da Unicredit ed i servizi che possono essere erogati.