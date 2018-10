Lentini, scippo a donna anziana: l'autore sarebbe un minore

E' stato ritenuto il responsabile del furto con strappo ai danni di una signora anziana, avvenuto a Luglio a Lentini. Questi i motivi che hanno condotto i Carabinieri ad arrestare un diciasettenne lentinese, pregiudicato.

La donna, pare che sia stata seguita mentre stava per entrare in un panificio con il portafogli in mano. Nel momento dell'uscita dall'esercizio commerciale il portafoglie le sarebbe stato sottratto con la forza. All'interno vi erano 120 euro e carte di credito.

Il ragazzo è stato condotto in un Istituto Penitenziario per minori