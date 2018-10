Noto, ruba portafogli per utilizzare i documenti: denunciato 44enne

Tentata truffa e ricettazione. Questi i reati contestati dalla Polizia di Stato di Noto a M.C., residente a Noto, 44 anni, denunciato ieri dagli agenti.

Tutto parte dallo scorso 9 ottobre, quando la Polizia è intervenuta in un esercizio commerciale in via Napoli dove, poco prima, era stato messo in atto un tentativo di truffa.

Alla Polizia una dipendente ha detto che si era presentato un uomo di circa 40 anni che, esibendo un foglietto con indicato un numero di postepay ed un numero di codice fiscale, chiedendo una ricarica di 62 euro.

Alla richiesta della donna di esibire i documenti, l'uomo ha consegnato documenti di una donna. Quest'ultima, il giorno prima, era stata vittima di un furto del portafogli.