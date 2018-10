Noto, violenza fisica e psicologica nei confronti della compagna: notificato divieto di avvicinamento

Notificato, dalla Polizia di Stato di Noto in ottemperanza all'ordine del Gip di Siracusa, allontanamento dalla casa familiare per un uomo di 31 anni per maltrattamenti in famiglia. L'uomo avrebbe più volte aggredito fisicamente la compagna minacciandola di morte e dannegiandole l'autovettura.

Tutto comincia il 27 maggio scorso, quando proprio la vittima chiama la Polizia per chiedere aiuto. Agli agenti riferisce di tanti episodi di violenza in casa, ma successivamente minimizza l'accaduto.

Partono così le indagini della Polizia, che aveva intuito la pressione psicologica fatta dall'uomo alla compagna.

Accertati così una serie di episodi di violenza verbale, psicologica e fisica.

Da ieri, l'uomo non potrà comunicare con lei e dovrà tenersi a una distanza di 150 metri.