Pachino, fugge alla vista della Polizia e tenta di disfarsi della cocaina: arrestato

E' stato trovato in possesso di oltre 10 grammi di cocaina. Per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e per resistenza a pubblico ufficiale, è stato arrestato, ieri, dalla Polizia di Stato di Pachino, Roberto Arangio, 48 anni, residente a Pachino, già conosciuto alle forze di polizia.

L'uomo, alla guida della propria auto, si è dato alla fuga alla vista degli agenti. Dopo un breve inseguimento, e un tentativo di disfarsi dello stupefacente, l'uomo è stato arrestato e condotto in carcere.

La polizia ha recuperato gli involucri lanciati da Arangio dal finestrino dell'auto. Dentro vi era la cocaina.