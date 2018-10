Siracusa, due marocchini aggrediscono i medici del Pronto soccorso dell'Umberto I

Spintoni, calci e pugni, prima contro i medici del pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa, e poi contro la guardia giurata. Necessario l'intervento della Polizia di Stato, che ha immobilizzato i due, i quali chiedevano maggiore assistenza sanitaria. I due sono cittadini stranieri: Mostafa Aborosso (20 anni) e un minore entrambi marocchini.

Il maggiorenne è stato arrestato per i reati di resistenza, lesioni, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale, e per possesso di un coltello e, successivamente, condotto in carcere. Il minorenne veniva denunciato per gli stessi reati e condotto in una struttura per minori.