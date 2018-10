Siracusa, gambiano in carcere per violenza sessuale: espulso

Era stato arrestato nel settembre del 2015, e condannato dal Tribunale di Messina alla pena di 5 anno e 6 mesi di reclusione per violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Questa la storia di un cittadino gambiano, 23 anni, rinchiuso nel 2016 nella casa circondariale di Siracusa. Il cittadino aveva presentato istanza di protezione internazionale. Dopo la scarcerazione, avvenuta il 10 ottobre scorso, è stato invitato all’Ufficio Immigrazione della Questura dove ha confermato la sua intenzione di richiedere la summenzionata protezione e, pertanto, lo stesso giorno è stato posto in accoglienza in una struttura di questa provincia.

La Polizia di Stato di Siracusa hanno eseguito, nei suoi confronti, un’espulsione emessa dal Prefetto di Siracusa, con relativo provvedimento di trattenimento presso il centro per i rimpatri di Potenza, emesso dal Questore.