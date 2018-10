Siracusa, lunedì torna in Aula il consiglio comunale: 5 i punti

Torna in Aula lunedì 15 ottobre alle 17.30 il Consiglio comunale di Siracusa. Cinque i punti all'ordine del giorno, due dei quali sono altrettante variazioni di bilancio finalizzate all'acquisto di carburante per le auto in dotazione alla Polizia municipale e alle spese relative al progetto di vigilanza urbana.

C'è poi un'interpellanza, primo firmatario il consigliere Reale, avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine all'avviso pubblico per la ricerca di un immobile in locazione da destinare a sede degli uffici Ragioneria, Commercio e Tributi, Anagrafe, Stato civile ed Elettorale”; ed una mozione, primo firmatario il consigliere Buonomo, avente ad oggetto il controllo del fenomeno delle discariche abusive.