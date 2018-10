Siracusa, incidente in via Elorina: automobile finisce ribaltata sull'asfalto. Due feriti non gravi

Incidente questa mattina, dopo le 10, in via Elorina. Coinvolte due automobili, una Dacia che si è totalmente ribaltata, e una Renault Clio.

La Dacia, secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale, stava percorrendo la via Elorina in direzione Cassibile, quando la Clio ha cominciato la manovra per girare all'incrocio, subito dopo il locale Malibù.

Nel girare, la Clio avrebbe urtato leggermente contro il parabrezza della Dacia. L'autista avrebbe perso il controllo e il mezzo è volato, finendo ribaltato sull'asfalto.

All'interno dell'automobile due persone, padre e figlio, i quali non hanno riportato ferite gravi