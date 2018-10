Siracusa, "La scuola che fa acqua da tutte le parti": studenti in protesta

Scendono in piazza ancora una volta gli studenti a Siracusa, nell'ambito di una manifestazione nazionale, #chiahapauradicambiare.

Hanno voglia di un cambiamento vero all'interno del sistema scolastico, i ragazzi che sfilano questa mattina dall'Istituto Fermi di Siracusa fino alla sede dell'ex Provincia Regionale

Vogliono essere loro a dettare l'agenda politica al Governo del cambiamento: "Un Governo - si legge in una nota della Rete degli Studenti Medi - che ha mostrato di saper parlare di giovani e studenti solo come strumento per veicolare messaggi propagandistici. Per il Governo del cambiamento siamo solo futuri soldati o vittime inermi degli “spacciatori di morte”. Ma dov’è il cambiamento di cui si è tanto parlato? Noi vediamo solo tanta propaganda, tanta violenza nelle parole, la strumentalità di chi non vuole investire su ciò che realmente genera cambiamento ma solo creare l’illusione di una svolta che non c’è e che, nei fatti, cela la volontà di un pericoloso ritorno ai tempi più bui della storia del nostro Paese.

Non si parla dei problemi reali che viviamo quotidianamente: la contrarietà alla Buona Scuola di questo Governo è meramente funzionale al proseguire l’interminabile campagna elettorale, fatta di slogan, odio e violenza".

In Sicilia, in particolare, c'è il problema della sicurezza nell'edilizia scolastica, troppo spesso a rischio.