Formazione, avviso realizzazione percorsi rivolti a persone con disabilità: esclusa Siracusa

"È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l’elenco definitivo dei progetti finanziati dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, relativamente alla realizzazione di percorsi rivolti alle persone con disabilità" - a dirlo è l'ex deputato regionale, Vincenzo Vinciullo.

"Dall’elenco, risulta che nessun progetto è stato finanziato, in provincia di Siracusa, a favore dei soggetti disabili, affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, con un grado di disabilità non inferiore a 46% e con un’età compresa fra i 16 e i 60 anni, comunque residenti in Sicilia e che abbiano conseguito il diploma di licenza media".